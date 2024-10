L'Italia contro Israele: Gabbia parte ancora dalla panchina

L'Italia questa sera scende di nuovo in campo per il secondo impegno di questa sosta in Nations League. Gli Azzurri del CT Spalletti stasera saranno in campo al Bluenergy Stadium di Udine per affrontare Israele e confermarsi alla testa del gruppo. In contemporanea scenderanno in campo Belgio e Francia. Così come giovedì sera a Roma, anche oggi Matteo Gabbia parte dalla panchina e spera di poter fare il suo esordio con la Nazionale maggiore a gara in corso. L'undici titolare:

ITALIA (3-4-2-1)

Vicario

Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni

Cambiaso, Tonali, Fagioli, Dimarco

Frattesi, Raspadori

Retegui