L'Italia torna in campo in vista della finale: seduta a porte chiuse alle 18.30 per gli Azzurri

Dopo il rientro delle scorse ore e lo scarico in piscina di questa mattina, l'Italia di Roberto Mancini tornerà ad allenarsi nel tardo pomeriggio a Coverciano. Per il gruppo azzurro, in attesa della semifinale di stasera fra Inghilterra e Danimarca ed in vista della finale dell'11 luglio, è in programma una seduta a porte chiuse alle ore 18.30.