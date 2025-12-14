L'ultimo Milan-Sassuolo che si è disputato alle 12.30 a San Siro è stato un disastro
Il Milan tornerà ad affrontare il Sassuolo alla mezza a San Siro per la prima volta dalla stagione 2022/23. Quell'occasione fu però un disastro per la formazione rossonera, ancora guidata da Stefano Pioli, visto che gli emiliani riuscirono ad imporsi con un netto 2 a 5.
Frattesi, Defrel, Berardi, Laurentié e Matheus Henrique. Fu una mattanza, con tutto il rispetto per il significato reale della parola, che i tifosi del Milan non hanno mai realmente dimenticato, anche perché da quella partita iniziò definitivamente il declino di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. E chissà che oggi, in un'occasione molto simile a quella del 29 gennaio 2023, non possa arrivare la "vendetta" da parte del Diavolo.
