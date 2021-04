La Champions League Femminile si rinnova: accordo Uefa-Eca

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Champions League donne cambia pelle. Non solo il nuovo formato a partire dalla stagione 2021-22, ma anche un rilancio sul piano economico con uno sguardo alla sostenibilità per far crescere ulteriormente il calcio femminile. Questo anche grazie alla collaborazione stretta tra l'Uefa e l'Eca che lanciano il nuovo modello di distribuzione finanziaria della competizione, che guiderà la sostenibilità del calcio femminile per i prossimi anni. Il progetto rinnovato vedrà un aumento considerevole dei premi per tutti i club partecipanti al torneo europeo, nonché l'introduzione della centralizzazione della sponsorizzazione e dei diritti tv dalla fase a gironi in poi. L'accordo triennale - spiega una nota dell'Associazione dei club europei - andrà anche a vantaggio dei club non partecipanti con investimenti aggiuntivi per sostenere una maggiore professionalità e migliori infrastrutture nei club femminili di tutta Europa. "Questo è un momento straordinario nella storia delle competizioni per club femminili - le parole di Claire Bloomfield, referente di Eca per il calcio femminile - testimonia quanto la collaborazione tra ECA e UEFA possa realizzare. L'aiuto incrociato delle competizioni europee per club maschili, i premi in denaro notevolmente aumentati, oltre ai diritti di sponsorizzazione, cambieranno in modo significativo la realtà finanziaria per i club femminili in tutta Europa. I soldi anche per i club non partecipanti sono un primo passo decisivo verso il raggiungimento di un livello professionale elevato e un futuro equilibrato e competitivo per quanto riguarda il gioco". (ANSA).