La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan vince e accorcia sulla Juve
Ieri il Milan ha vinto 3-0 in casa dell'Udinese: una partita che ha consegnato il terzo clean sheet consecutivo ai rossoneri. Ora sono nove i punti in classifica, a pari punti con il Napoli che giocherà domani in casa col Pisa e sotto di uno rispetto alla Juventus che ieri pomeriggio è stata fermata sull'1-1 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Per il Bologna arriva la seconda vittoria del campionato, 2-1 in rimonta e in casa contro il Genoa che invece è ancora a secco di successi.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Juventus 10 punti*
Milan 9*
Napoli 9
Cremonese 7
Udinese 7*
Cagliari 7*
Roma 6
Bologna 6*
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Sassuolo 3
Hellas Verona 2*
Genoa 2*
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1*
*una partita giocata in più
