La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan vince e accorcia sulla Juve

Ieri il Milan ha vinto 3-0 in casa dell'Udinese: una partita che ha consegnato il terzo clean sheet consecutivo ai rossoneri. Ora sono nove i punti in classifica, a pari punti con il Napoli che giocherà domani in casa col Pisa e sotto di uno rispetto alla Juventus che ieri pomeriggio è stata fermata sull'1-1 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Per il Bologna arriva la seconda vittoria del campionato, 2-1 in rimonta e in casa contro il Genoa che invece è ancora a secco di successi.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Juventus 10 punti*

Milan 9*

Napoli 9

Cremonese 7

Udinese 7*

Cagliari 7*

Roma 6

Bologna 6*

Atalanta 5

Como 4

Torino 4

Inter 3

Lazio 3

Sassuolo 3

Hellas Verona 2*

Genoa 2*

Fiorentina 2

Pisa 1

Parma 1

Lecce 1*

*una partita giocata in più