La classifica di Serie A dopo gli anticipi: l'Inter raggiunge il Milan
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria dell'Inter sul Cagliari.
Napoli 12
Juventus 11*
Milan 9
Inter 9*
Roma 9
Cremonese 9*
Atalanta 9*
Como 8*
Cagliari 7*
Udinese 7
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1
Torino 1
*una partita in più
MILAN-NAPOLI, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI
"Affrontiamo il Napoli - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - che ha vinto lo Scudetto meritatamente. Hanno fatto un mercato importante e credo che sia ancora la favorita per lo scudetto. Conte è bravissimo a far rendere i giocatori. Il Napoli nelle ultime 26 partite ha fatto 18 vittorie, negli ultimi anni il Milan in casa contro il Napoli ha sempre perso: speriamo di rovesciare questi numeri. Sarà sicuramente una bella partita. È una bella partita, è il primo big match della stagione: sarà un test importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato anche Leao. Più lavoriamo e più ci conosciamo. Dobbiamo affrontare la partita consapevoli delle difficoltà che incontreremo: bisognerà fare 100 minuti fatti bene. Innanzitutto sono contento che i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. La società deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa: abbiamo iniziato il lavoro quest'anno con entusiasmo e tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare, domani c'è una partita bellissima da giocare, un test importante per fare un altro passettino in avanti. Va fatto con grande entusiasmo e voglia per arrivare a certi risultati".
