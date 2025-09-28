La classifica di Serie A dopo gli anticipi: l'Inter raggiunge il Milan

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria dell'Inter sul Cagliari.

Napoli 12

Juventus 11*

Milan 9

Inter 9*

Roma 9

Cremonese 9*

Atalanta 9*

Como 8*

Cagliari 7*

Udinese 7

Bologna 6

Torino 4

Lazio 3

Sassuolo 3

Verona 3

Genoa 2

Fiorentina 2

Parma 2

Pisa 1

Torino 1

*una partita in più

MILAN-NAPOLI, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"Affrontiamo il Napoli - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - che ha vinto lo Scudetto meritatamente. Hanno fatto un mercato importante e credo che sia ancora la favorita per lo scudetto. Conte è bravissimo a far rendere i giocatori. Il Napoli nelle ultime 26 partite ha fatto 18 vittorie, negli ultimi anni il Milan in casa contro il Napoli ha sempre perso: speriamo di rovesciare questi numeri. Sarà sicuramente una bella partita. È una bella partita, è il primo big match della stagione: sarà un test importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato anche Leao. Più lavoriamo e più ci conosciamo. Dobbiamo affrontare la partita consapevoli delle difficoltà che incontreremo: bisognerà fare 100 minuti fatti bene. Innanzitutto sono contento che i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. La società deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa: abbiamo iniziato il lavoro quest'anno con entusiasmo e tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare, domani c'è una partita bellissima da giocare, un test importante per fare un altro passettino in avanti. Va fatto con grande entusiasmo e voglia per arrivare a certi risultati".