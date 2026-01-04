La classifica di Serie A dopo gli anticipi: Milan a +5 su Juve e Roma
Si riporta così la classifica di Serie A aggiornata: per il Milan preziosi i risultati di Juventus e Roma.
Milan 38 pt
Inter 36
Napoli 34
Juventus 33
Roma 33
Como 30
Bologna 26
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Parma 18
Cagliari 18
Lecce 17
Genoa 15
Verona 12
Pisa 12
Fiorentina 9
Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari 0-1 Milan
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN
