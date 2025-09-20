La classifica di Serie A dopo il venerdì: il Cagliari vola per ora al terzo posto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

1. Napoli 9 punti
2. Juventus 9
3. Cremonese 7
4. Udinese 7
5. Cagliari 7*
6. Milan 6
7. Roma 6
8. Atalanta 5
9. Como 4
10. Torino 4
11. Inter
12. Lazio 3
13. Bologna 3
14. Sassuolo 3
15. Genoa 2
16. Fiorentina 2
17. Pisa 1
19. Parma 1
20. Lecce 1*
*una partita giocata in più