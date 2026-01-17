La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: l'Atalanta non accorcia sull'Europa
Finisce 1-1 il match tra Pisa e Atalanta. Si decide tutto in 5 minuti, all'83' passa in vantaggio l'Atalanta con Kristovic ma solo 4 minuti dopo la pareggia il Pisa con Durosinmi. Questa la classifica aggiornata in attesa dei match del 21esimo turno.
LA CLASSIFICA
1. Inter 46 (20)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 40 (20)
4. Juventus 39 (20)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (20)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (20)
13. Parma 22 (20)
14. Cremonese 22 (20)
15. Genoa 19 (20)
16. Cagliari 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)
