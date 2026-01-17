Serie A, che sabato! Inter, Juve e Napoli oggi in campo: il programma
È partito ieri sera il 21esimo turno di Serie A con il match Pisa-Atalanta finito... . Oggi il campionato riparte con la capolista che andrà al BluEnergy Stadium a giocare contro l'Udinese che viene dal pareggio casalingo contro un'altra nerazzurra, il Pisa. Alle 18 poi toccherà al Napoli rispondere e cercare di tornare alla vittoria dopo il passo falso contro il Parma nel recupero della 16esima giornata. Chiude il sabato di Serie A la trasferta della Juve a Cagliari.
DATA E ORARI DELLA 21ESIMA GIORNATA
17/01/2025 Udinese-Inter h. 15:00 DAZN
17/01/2025 Napoli-Udinese h. 18:00 DAZN
17/01/2025 Cagliari-Juventus h. 20:45 DAZN/SKY
18/01/2025 Parma-Genoa h. 12:30 DAZN
18/01/2025 Bologna-Fiorentina h. 15:00 DAZN
18/01/2025 Torino-Roma h. 18:00 DAZN/SKY
18/01/2025 Milan-Lecce h. 20:45 DAZN
19/01/2025 Cremonese-Verona h. 18:30 DAZN
19/01/2025 Lazio-Como h. 20:45 DAZN
