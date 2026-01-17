L'apertura della Gazzetta: "Un piano diabolico. Il Milan ci crede, ma l'Inter oggi può andare a +6"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Un piano diabolico. Il Milan ci crede, ma l'Inter oggi può andare a +6". I rossoneri, reduci dall'importantissima vittoria contro il Como che in casa non aveva mai perso in questo campionato, sono in striscia positiva in Serie A da 19 partite di fila. La formazione di Max Allegri è a tre punti di distanza dalla capolista Inter che oggi scenderà in campo contro l'Udinese e potrebbe quindi andare a +6 in attesa dell'impegno di domani sera a San Siro del Milan contro il Lecce.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A
1. Inter 46 (20)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 40 (20)
4. Juventus 39 (20)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (20)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (20)
13. Parma 22 (20)
14. Cremonese 22 (20)
15. Genoa 19 (20)
16. Cagliari 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (20)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan