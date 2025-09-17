La classifica di Serie A dopo tre giornate: Milan davanti a Inter e Roma

Dopo tre turni di Serie A il Milan è a quota sei, a pari punti con la Roma di Gasperini: entrambe hanno ne hanno vinte due e persa una. Rispetto all'anno scorso è un passo avanti per i rossoneri, che dopo le prime tre giornate con Fonseca avevano raccolto appena due punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Napoli 9

Juventus 9

Udinese 7

Cremonese 7

Milan 6

Roma 6

Atalanta 5

Como 4

Cagliari 4

Torino 4

Sassuolo 3

Lazio 3

Bologna 3

Inter 3

Fiorentina 2

Hellas Verona 2

Genoa 2

Pisa 1

Lecce 1

Parma 1