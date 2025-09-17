La classifica di Serie A dopo tre giornate: Milan davanti a Inter e Roma

La classifica di Serie A dopo tre giornate: Milan davanti a Inter e RomaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Dopo tre turni di Serie A il Milan è a quota sei, a pari punti con la Roma di Gasperini: entrambe hanno ne hanno vinte due e persa una. Rispetto all'anno scorso è un passo avanti per i rossoneri, che dopo le prime tre giornate con Fonseca avevano raccolto appena due punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Napoli 9
Juventus 9
Udinese 7
Cremonese 7
Milan 6
Roma 6
Atalanta 5
Como 4
Cagliari 4
Torino 4
Sassuolo 3
Lazio 3
Bologna 3
Inter 3
Fiorentina 2
Hellas Verona 2
Genoa 2
Pisa 1
Lecce 1
Parma 1