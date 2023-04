La Curva Nord toglie gli striscioni contro la Juve: protesta per i biglietti dell'Euroderby

MilanNews.it

Nella serata di ieri a San Siro, nei minuti iniziali della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, la Curva Nord, tifo organizzato nerazzurro, ha inscenato una protesta: settore per metà vuoto e nessuno striscione in bella mostra. Un modo di manifestare la propria indignazione verso la società Inter che ancora non ha fatto sapere come gestirà la vendita dei biglietti per il settore ospiti nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan: infatti ci sarebbe la possibilità che i biglietti vengano messi in vendita in prelazione per tutti gli abbonati.