La Fifa lancia lo 'Schema di Sviluppo del Talento'

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Sviluppare il talento calcistico in ogni angolo del mondo: la Fifa lancia un innovativo 'Schema di sviluppo del talento', che sintetizzando definisce TDS, con cui offre assistenza su misura alle federazioni affiliate per aiutarle a raggiungere il loro pieno potenziale e porta avanti le misure adottate per ridurre la disparità nel livello del calcio tra le diverse regioni del mondo. TDS, sottolinea la Fifa, fa parte del lavoro di collaborazione con le federazioni calcistiche nazionali per aumentare la competitività globale. L'organo di governo del calcio mondiale sta aumentando i propri investimenti attraverso un approccio che tiene conto di tutto l'insieme dei progetti tecnici e educativi. Il tutto rappresentato anche da nuove analisi delle prestazioni e approfondimenti sul campo, oltre al 'Fifa Training Center', lanciato nel 2021. "Uno dei nostri obiettivi è dare una possibilità a ogni talento - spiega il presidente della Fifa, Gianni Infantino -. Il lancio dello 'Schema di sviluppo del talento' è una delle chiavi per raggiungere tale obiettivo.

Fa seguito all'analisi rivoluzionaria dell'ecosistema di sviluppo dei talenti calcistici in oltre duecento delle nostre federazioni affiliate e darà a ragazzi e ragazze la possibilità di massimizzare il proprio potenziale". Arsène Wenger, capo dello sezione sviluppo globale del calcio della Fifa, è apparso nell'ultima edizione del programma 'Living Football' per spiegare il programma e come la sua attuazione sarà diffusa in tutto il mondo. "Sono lieto che, con il lancio del TDS - le parole di Wenger -, abbiamo fatto un altro passo significativo per dare ad ogni talento una possibilità, non importa dove o quando è nato. Con il lancio di questo programma a beneficio globale, possiamo migliorare l'uguaglianza di opportunità per i giocatori in tutte le sei confederazioni continentali". L'intenzione della Fifa, e del suo presidente, è di raggiungere l'obiettivo di avere 50 squadre nazionali e 50 club che competono al più alto livello. Le competizioni sono i motori dello sviluppo, ma TDS rafforza il quadro per i percorsi che portano i talenti dal punto in cui cominciano, da molto giovani, l'attività agonistica fino al calcio professionistico. (ANSA).