La Fifa propone di dedicare il mese di ottobre unicamente alle Nazionali

Secondo quanto rivelato da Marca, la FIFA valuterà nel prossimo summit con altri ex calciatori e allenatori a Doha, la possibilità di un Mondiale ogni due anni e - novità - l'idea di un'unica sosta nazionali ad ottobre. Arsene Wenger, membro del massimo organismo calcistico internazionale, si è così espresso a questo proposito: “L’attuale calendario non è sostenibile. A settembre c’è già una prima pausa, a ottobre la seconda, a novembre la terza e a marzo la quarta finestra. A giugno l’ultima finestra e a luglio inizia la nuova stagione. Tutto questo è troppo. Si tratta di raggruppare le fasi di qualificazione alle competizioni internazionali per evitare viaggi e spostamenti continui. Agosto e settembre sarebbero per il calcio di club e ottobre per i turni di qualificazione. Da novembre fino alla fine della stagione di nuovo per il calcio di club. Tutto deve essere riorganizzato. I benefici sarebbero per tutti, a cominciare dai club. Non ci sarebbero interruzioni”.