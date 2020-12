La Gazzetta dello Sport: "Ibra ancora out, punta il genoa così come Kjaer"

Niente da fare per Ibrahimovic e Kjaer, costretti a rimanere ancora ai box. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per i due leader rossoneri - che salteranno la gara con il Parma di oggi - l’obiettivo è esserci mercoledì nel match infrasettimanale contro il Genoa. Oggi Ibra sarà a San Siro da spettatore: il suo rientro, come detto, potrebbe avvenire a Marassi, l’ipotesi peggiore è di ritrovarlo domenica prossima con il Sassuolo.