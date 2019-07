La Gazzetta dello Sport: "Maldini jr, stoffa da big"

Una prova da applausi. Schierato da trequartista - il suo ruolo naturale - Daniel Maldini si è messo in bella mostra contro il Bayern Monaco. Giampaolo lo ha lasciato in campo un’ora, osservando il modo in cui il giovane rossonero è entrato gradualmente in partita. Prima un paio di errori in appoggio, poi il piede si è scaldato e la mente ha preso confidenza. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Daniel ha confermato di avere spessore anche fra i grandi.