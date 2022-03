La Gazzetta dello Sport: "Maldini-Zanetti, Milan e Inter senza fine"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Maldini-Zanetti, Milan e Inter senza fine”, titola La Gazzetta dello Sport in vista del derby, supersfida che i due dirigenti conoscono bene avendola vissuta più volte nel corso della loro strepitosa carriera da calciatori. “Dai duelli in campo a quelli in società”, scrive la rosea, che poi aggiunge: “Paolo e Javier rivali, eppure l’amicizia resiste”.