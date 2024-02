La Gazzetta dopo il sorteggio di Europa League: "Diavolo fidati di loro: da Giroud a Pulisic, gudano gli assi di coppa"

All'indomani del sorteggio degli ottavi di Europa League, con il Milan che ha pescato lo Slavia Praga, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Diavolo fidati di loro: da Giroud a Pulisic, guidano gli assi di coppa". L'urna di Nyon sorride ai rossoneri che hanno pescato una squadra assolutamente alla portata e hanno evitato due big come Liverpool e Bayer Leverkusen.

L'obiettivo della formazione di Stefano Pioli è quello di arrivare in fondo a questa competizione che il Milan non ha ma vinto nella sua storia. E per farlo, come spiega stamattina la Rosea, può contare su alcuni giocatori che in carriera hanno già alzato la Champions League o l'Europa League: si tratta di Olivier Giroud (Champions 20-21 e Europa League 18-19), Christian Pulisic (Champions 20-21), Ruben Loftus-Cheek (Europa League 18-19) e Samuel Chukwueze (Europa League 20-21). A questi si possono aggiungere anche Theo Hernandez e Luka Jovic, che hanno vinto sì, ma da comprimari rispettivamente la Champions 17-18 e la Champions 21-22 (entrambi con il Real Madrid).