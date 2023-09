La Gazzetta sul momento del Milan: "Superato il derby, difesa ritrovata. Leao può crescere, ma c'è solo Giroud"

In merito al momento del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Superato il derby, difesa ritrovata. Leao può crescere, ma c'è solo Giroud". Per cancellare definitivamente il 5-1 contro l'Inter ci vorà tempo, ma la reazione del Diavolo c'è stata e soprattutto la difesa è tornata a dare garanzie (zero gol subiti contro Newcastle e Verona). Davanti Leao è sempre più leader e trascinatore dei rossoneri, mentre servirà avere il prima possibile al top sia Okafor che Jovic perchè Giroud non può giocarle tutte.