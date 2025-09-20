La Juve fermata da un ottimo Verona: al Bentegodi finisce 1-1
Nella seconda gara di questo sabato di Serie A, nel weekend della quarta giornata di campionato, la Juventus viene fermata per la prima volta. I bianconeri di Tudor non vanno oltre l'1-1 allo stadio "Marcantonio Bentegodi" contro un ottimo Hellas Verona che merita ampiamente il punto che si porta a casa al triplice fischio e, anzi, forse poteva meritare anche qualcosa in più. Le due reti tutte nel primo tempo: il vantaggio di Conceiçao e il pareggio dal dischetto del nuovo centravanti gialloblù Gift Orban. La Juventus si porta a 10 punti, in testa solitaria momentaneamente alla classifica, mentre il Verona conquista il terzo pareggio in quattro gare.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa 2-1
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus 1-1
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
