La maratona di Madrid va al Real: Ancelotti vince dopo una serie di rigori incredibile

La maratona di Madrid va al Real. La squadra dell'eterno Carlo Ancelotti accede ai quarti di finale di Champions League dopo aver eliminato ai tiri di rigori i rivali cittadini dell'Atletico che avevano fatto una gara ecomiabile, vincendo nei tempi regolamentari per 1-0 grazie al gol dopo poco più di 30 secondi di Alvarez che aveva messo in equilibrio tutto. Infinita la sfida ai supplementari e poi infine dal dischetto dove a sorridere, ancora una volta, sono state le Merengues che dagli undici metri non hanno mai perso contro i Colchoneros nella storia. A sbaagliare per l'Atletico sono Alvarez, sfortunatissimo, e Llorente. Il rigore decisivo porta la firma di Rudiger. Il Real Madrid affronterà l'Arsenal ai quarti di finale.

Champions League - Ottavi di finale, martedì

18:45 - Barcellona - Benfica 3-1 (agg. 4-1)

21:00 - Inter - Feyenoord 2-1 (agg. 4-1)

21:00 - Bayer Leverkusen - Bayern Monaco (agg. 0-5)

21:00 - Liverpool - PSG 0-1, 1-4 d.t.r. (agg. 1-1)

Champions League - Ottavi di finale, mercoledì

18:45 - Lilla - Borussia Dortmund 1-2 (agg. 2-3)

21:00 - Arsenal - PSV 2-2 (agg. 9-3)

21:00 - Atletico Madrid - Real Madrid 1-0, 2-4 d.t.r. (agg. 1-1)

21:00 - Aston Villa - Club Brugge 3-0 (agg. 6-1)