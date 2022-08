La moviola del CorSport: "Intervento Hateboer, il var Valeri che giustificazione ha?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport non ha dubbi, l'intervento di Hans Hateboer su Rafael Leao a inizio ripresa di Atalanta-Milan era da rosso. Questo il giudizio della moviola pubblicata dal quotidiano sulle proprie pagine: "Hateboer va in scivolata su Leão con la gamba sinistra alta, piede a martello, tacchetti esposti, zona d’impatto ben sopra il malleolo. Maresca opta per il giallo, ma Valeri al monitor di Lissone che giustificazione ha? Ci stava il rosso, in campo o al VAR".