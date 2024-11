La moviola di Cagliari-Milan: Fabbri rimandato, Aureliano al VAR invece promosso

vedi letture

Il Milan pareggia a Cagliari in un rocambolesco 3 a 3 che fa tornare con i piedi per terra la formazione rossonera dopo la vittoria in Champions di Madrid contro il Real. La partita dell'Unipol Domus Arena non è stata però priva di polemiche, come confermano anche i voti che i principali quotidiano sportivi, e non, hanno dato alla terna arbitrale composta da Fabbri, Meli e Alassio.

La Gazzetta dello Sport

Fabbri (Arbitro) 5: Voto che include l'operato della Var Aureliano che non ritiene di chiarire la posizione sosptta di Luvumbo. Manca un giallo a Piccoli: scivolata imprudente su Maignan.

Meli (Assistente) 5.5

Alassio (assistente) 5.5

Il Corriere dello Sport

Dirige senza complicarsi la vita Fabbri, la partita non è stata semplicissima (anche per l’alternanza del risultato), buona la collaborazione con gli assistenti, Meli e Capaldo (che ha sostituito l’indisponibile Alassio).

VAR, Aureliano 6: Indaffaratissimo col SAOT e le bandierine. E’ il ruolo che gli si addice.

Tuttosport

Fabbri (Arbitro) 5.5: Sul primo gol, Luvumbo sembra in fuorigioco davanti a Maignan, manca poi un giallo a Piccoli che centra la coscia del portiere del Milan in uscita.

Il Corriere della Sera

Fabbri (Arbitro) 5.5

La Repubblica

Fabbri (Arbitro) 5.5