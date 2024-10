La moviola di Milan-Udinese, Marelli: "Manca un rosso ai friulani per fallo su Chukwueze"

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto sul fallo avvenuto nel primo tempo ai danni di Samu Chukwueze, un intervento pericoloso da parte di Isak Touré al 50'. Il francese non è stato sanzionato dall'arbitro Chiffi:

"Manca minimo il giallo, ma per me è da rosso. Entrata molto pericolosa, sopra il piede all'altezza della caviglia che se non si è distorta è perché è stata presa dalla parte esterna. Ha rischiato veramente tanto, anche nell'ultimo momento del contrasto vediamo che i tacchetti erano sopra la caviglia. Siamo molto al limite per l'intervento del VAR. Avrei preferito il cartellino rosso".