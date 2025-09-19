La nascita della dinastia Maldini: il 19 settembre 1954 l'esordio col Milan di Cesare Maldini

"I Maldini sono il Milan" Una frase iconica pronunciata non troppo tempo fa da Adriano Galliani, altro simbolo del passato rossonero. Oggi infatti, è una giornata da ricordare per la famiglia Maldini: nel 1954 l'esordio in rossonero di Cesare Maldini.

Una giornata da ricordare

Il 19 settembre del 1954, a San Siro, il Milan ospita la Triestina e in campo c'è anche un ex come Cesare Maldini. Per Cesare, futuro capitano rossonero, padre e nonno di una famiglia iconica, che ha contato anche Paolo Maldini e Daniel Maldini fra le fila del Diavolo. Un esordio storico, l'inizio della dinastia Maldini con la maglia del Milan.

Le parole di Cesare anni dopo

"Non ho mai dimenticato l'incredibile emozione provata il 19 settembre 1954, a San Siro, la mia prima partita nel Milan. Giocavamo contro la Triestina, la squadra dalla quale provenivo e vincemmo 4 a 0. Era il Milan di Nordahl, Liedholm, Ricagni, Sorensen, Bergamaschi Zagatti, Tognon, Pedroni, allenati dall'ungherese Bela Gutmann. Mancava Gren. Il famoso trio svedese a quel tempo si era già dissolto".