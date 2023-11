La probabile formazione del Milan per la sfida con il Borussia Dortmund

L'undici iniziale è praticamente quasi obbligato per Stefano Pioli in vista della gara di questa sera contro il Borussia Dortmund, valida per il quinto turno del girone F di Champions Legue: Maignan in porta, linea a quattro con i soliti Calabria, Thiaw, Tomori e Theo. Centrocampo con Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek, ora pienamente recuperato. È possibile, proprio come contro il PSG, che l'inglese venga impiegato in posizione più avanzata rispetto agli altri due compagni.

Sugli esterni tocca ancora a Chukwueze e Pulisic, mentre al centro dell'attacco riecco Giroud, che in Serie A sta scontando la squalifica per il rosso diretto rimediato a Lecce. Panchina piuttosto scarna, con poche alternative in difesa e in attacco: bisognerà mettere in campo una prestazione tendente alla perfezione.