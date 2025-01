La Repubblica Bologna: "Fenucci blinda Orsolini: 'Tanti lo vogliono, soprattutto noi'"

vedi letture

"Fenucci blinda Orsolini: 'Tanti lo vogliono, soprattutto noi'" scrive La Repubblica Bologna in prima pagina quest'oggi. Alla vigilia dalla partenza per l'ultimo viaggio europeo del Bologna in Europa, a Lisbona, l'ad rossoblù Claudio Fenucci ha fatto il punto sul mercato blindando Riccardo Orsolini, cercato dal Milan.

"In molti lo vorrebbero, penso. Ma soprattutto lo vogliamo noi e quindi rimarrà qui" le sue parole sul futuro dell'esterno classe '97. Non sono mancate poi le parole sui possibili acquisti: "Stiamo valutando alcune cose per presente e futuro. Se sarà possibile trovare un rinforzo ci faremo trovare pronti".