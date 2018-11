La Repubblica - Milan, tutto su Suso: l’andaluso profeta in patria

Suso l’andaluso profeta in patria. Come riporta il quotidiano La Repubblica, il Milan confida nelle giocate dello spagnolo per provare a espugnare il Villamarin di Siviglia. Una nuova sconfitta col Betis, infatti, trasformerebbe in un rischiosissimo spareggio la gara del 13 dicembre ad Atene con l’Olympiacos. Nell’emergenza perpetua, Gattuso potrebbe affidarsi alla difesa a tre e deve decidere se non forzare Romagnoli in vista della Juventus. Di sicuro l’unico vero genio della lampada rimasto a Rino è proprio Suso, imprendibile per gli avversari: dovrà lanciare Cutrone, da esterno anche un po’ trequartista.