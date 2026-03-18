La rivelazione di Jankto sui giochi d'azzardo nei ritiri delle squadre di calcio

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È sempre Jankto show. L’ex centrocampista sta dando spettacolo sul suo profilo Tik Tok nelle ultime settimane, da quando ha iniziato a rispondere in italiano ai tifosi, svelando retroscena “piccanti” e parlando delle sue esperienze nel mondo del calcio. In una delle sue ultime uscite social ha parlato del tema della ludopatia nel mondo del pallone:

“Oggi vi dico una storia, ritiro poker. Quando perdi 7-8 volte di fila ti mettono in ritiro perché pensano di essere intelligenti e risolvere tutto, ma non risolvono un cazzo". Il 30-40-50% dei giocatori va in una stanza a giocare a poker dopo cena, dalle 20 fino a mezzanotte. Poi cazzo, non mi meraviglio se qualcuno viene ludopatico perché si gioca a poker 4-5 ore prima di una partita, di un allenamento... Le società che pensano di dare morale alla squadra mandando i calciatori in ritiro... Anzi, lo metti ancora di più nella merda.

Questo almeno per quanto riguarda i giocatori di poker. Come cazzo vai in allenamento quando perdi 400, 600 o alcune volte anche 1.000 euro in un giorno”.