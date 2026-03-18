Pellegatti rammaricato: “La Lazio sembrava in lotta per lo scudetto e noi a metà classifica”

vedi letture

Carlo Pellegatti ha commentato così la partita tra Lazio e Milan sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:

"Sono molto molto deluso, mi dispiace. Vedere una squadra con la bava alla bocca, lo spirito giusto, l'occasione era troppo ghiotta, l'Inter pareggia, è avvolta da polemiche con mille dubbi, tu hai la possibilità di fargli aumentare i dubbi, di staccare gli avversari dietro e affronti la partita che sembrava la Lazio in lotta con l'Inter e il Milan a metà classifica. Esattamente il contrario di quello che la classifica dice. Un Milan mollissimo, lentissimo, senza un'idea, ha affrontato una Lazio che ci ha preso d'assalto, è rimasta ben schiacciata dietro per ripartire veloce. Milan inerme di spirito più che di tattica. I giocatori erano spaesati, sembrava la prima volta che erano in campo, il primo tempo è stato una partita che non ci aspettavamo. Adesso dobbiamo guardarci indietro, dopo questa batosta sul piano dello spirito, dobbiamo guardarci indietro"