La Roma batte anche il Verona e aggancia il Napoli in vetta alla classifica

Altra vittoria della Roma che batte anche il Verona 2-0 grazie alle reti di Dovbyk e Soulé e sale momentaneamente in vetta alla classifica della Serie A a pari punti con il Napoli che arà impegnato in casa del Milan questa sera. Questo il racconto del match dell'Olimpico di tuttomercatoweb.com: "Vince ancora la Roma di Gian Piero Gasperini. Vince e convince, contro un Hellas Verona comunque volenteroso e sempre dentro la partita. All'Olimpico la sfida delle 15 finisce 2-0 in favore dei giallorossi con reti, una per tempo, di Artem Dovbyk nel primo e di Matias Soule nel secondo.

Nella prima frazione partono fortissimo i giallorossi che dopo 7 minuti sono già avanti grazie all'incornata di Dovbyk, bravo a prendere posizione e impattare un cross morbido di Celik dalla trequarti. Il Verona però reagisce e si crea due ottime occasioni con Gift Orban che però non è preciso, colpendo anche una clamorosa traversa a porta spalancata e Svilar battuto.

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso, con la Roma che prova a sviluppare gioco ed il Verona comunque pericoloso nei contropiedi e nelle transizioni veloci. Svilar è però un muro, la difesa regge e a dieci minuti dal termine arriva anche il gol per la tranquillità giallorossa: Kone e Pellegrini recuperano palla a centrocampo, col francese che poi è bravo a premiare l'inserimento di Soulé che da pochi passi segna il gol del 2-0. Gli ultimi minuti servono solo per le statistiche, col risultato che non si smuoverà più fino al novantesimo anche per via di un gol annullato a Gift Orban allo scadere per tocco di mano".