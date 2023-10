La Roma ritrova il sorriso: Lukaku e Pellegrini stendono il Frosinone

Dopo la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa per 4-1, la Roma di Josè Mourinho ha scacciato fantasmi e crisi battendo il Frosinone all'Olimpico per 2-0. Decisive le reti di Lukaku e Pellegrini, una per tempo. I giallorossi trovano la seconda vittoria in campionato in sette partite.