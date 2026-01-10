La Russa: "Attenti al Milan, sono strafortunati. Ha un culo della..."

vedi letture

La lotta per la vetta della classifica continua, con tante squadre in lotta là davanti, incluso il Milan al momento secondo a tre punti di ritardo dall'Inter capolista e con una lunghezza di vantaggio sul Napoli terzo. Non sono distanti neanche Juventus, Roma e Como che stanno cercando di rientrare. Radio TuttoNapoli ha intervistato, in vista della gara tra partenopei e nerazzurri di domani sera, Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica e noto tifoso interista.

Le parole di Ignazio La Russa: “Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Posso dire una parola elegante, molto elegante? Ha un culo della Madonna (ride, ndr). Attenti al Milan perché non ha le coppe, come è capitato l'anno scorso al Napoli. Ha un allenatore che sa fare i propri conti, che è bravo anche lui, Allegri. E ha una squadra... non è vero che è più debole del Napoli e dell'Inter. Ha una squadra con giocatori, per esempio a livello di portiere, ha il portiere più forte. Con un centravanti forte non è secondo a nessuno. Se guardi uno per uno i giocatori, senza dimenticare che ha forse il giocatore che negli ultimi anni è stato un faro del mondo, Modric, allora credo che anche il Milan ce la possa giocare".