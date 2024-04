La sconfitta del Milan contro la Roma è passata per due punti: Pastore ha spiegato quali

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha introdotto la puntata facendo una considerazione sulla disfatta europea del Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"Sono due i punti per i quali passa la sconfitta del Milan: il primo è chiaramente il modo in cui De Rossi ha sconfitto Pioli a livello tattico, e questo penso che sia innegabile. Il secondo è che se tu da due mesi sei abituato a giocare partite che non contano molto per la classifica, poi quando c'è da switchare a livello mentale, perché tutti gli allenatori ci insegnano che una cosa è il campionato un'altra è un dentro fuori, in un derby fra l'altro, e la personalità, poca, del Milan che si è vista per esempio nei derby in queste stagioni, affiora, e la Roma arriva a questo Milan-Roma con una serie di partite tutte importanti, anche a livello mentali, ha giocato un derby 5 giorni fa. Il Milan Verona, Firenze, Lecce, Slavia Praga ma era facile, col Rennes ha sofferto difendendo un 3 a 0, ed è una cosa che fa pensare".