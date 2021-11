La Serie A entra nel vivo con tre grandi confronti

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il cammino è ancora lungo, ma la sfida fra Inter e Napoli è già un crocevia-scudetto. L'Inter parte con i favori del pronostico, secondo gli analisti Snai, che danno il segno '1' a 2,25. La vittoria del Napoli, ancora imbattuto in campionato, vale 3,25, il pari è a 3,30. Una rete che spezzi il sortilegio del Napoli sul campo dei nerazzurri si gioca su Snai a 1,25, la prosecuzione del digiuno è a 3,30. L'Over (1,70) è in vantaggio sull'Under (2,05). Quanto ai bomber, Lautaro e Dzeko (entrambi a 2,75) sono davanti a Osimhen (3,00) e Insigne (3,25). All'Olimpico si parla di zona Champions: il match di domani fra Lazio e Juve è una sorta di eliminatoria per il quarto posto. Su Snai risultano più corpose le chance di vittoria della Juventus, con il '2' a 2,35 e l'1 che tocca quota 3,00. Per trovare un 'No Goal' bisogna andare indietro di otto partite (2-0 Juve nell'agosto 2018). Anche in questa occasione ci si attendono reti in entrambi i sensi, ipotesi data a 1,60, mentre il caso contrario è a 2,20. Un pareggio è prospettiva da 3,40. Il Milan potrebbe approfittare di un eventuale stop del Napoli a San Siro per restare solo in vetta. Dovrà però fare risultato domani sera a Firenze. Le quote sono piuttosto equilibrate, pur orientandosi verso il '2' rossonero, dato a 2,25 contro il 3,15 dei viola e il 3,45 della 'X'. La Roma punta a riprendere la marcia Champions, a partire da domenica nel match esterno contro il Genoa. Su Snai i giallorossi sono nettamente favoriti (1,70); il colpo di Shevchenko, nuovo tecnico dei liguri, si gioca a 4,50. Un pari vale 4 volte la posta. Senza problemi, almeno sulla carta, l'Atalanta che ospita lo Spezia e incassa un '1' a bassa quota: 1,24. Poche chance per i liguri: 'X' a 6,50, '2' a 10. Sempre più bisognoso di punti il Cagliari, che farà visita al Sassuolo: emiliani nettamente in vantaggio, a 1,65; il '2' della rinascita sarda vola a 4,75. Scontro-salvezza all'Arechi fra Salernitana e Sampdoria. I blucerchiati finora hanno deluso, ma nell'occasione giocano da favoriti: '2' a 2,40, l'1 campano è a 3,05. (ANSA).