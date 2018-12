La Stampa - Il Milan si affida a Gazidis, ma la strada è in salita

Il calcio sta correndo verso il futuro e il Milan non vuole restare indietro. Per questo Elliott - scrive il quotidiano La Stampa - ha chiamato Gazidis. I punti cardinali del suo progetto sono quattro: successi sul campo, nuovo stadio, crescita commerciale del club e dei sistemi nazionali e internazionali. Quello che si capisce è che il Milan non comprerà mai Ronaldo, ma metterà le basi per il proprio futuro in casa. Grande attenzione al settore giovanile, dunque, e grandissima attenzione allo stadio. Non un San Siro ristrutturato, ma un nuovo impianto da costruire e gestire insieme con l’Inter. Gazidis porta un’aria nuova, ma pure lui dovrà dimostrare sul campo la bontà delle sue idee. Il piano, tra l’altro, parte zavorrato dai paletti del Financial Fair Play.