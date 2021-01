La Stampa - L'assenza del pubblico pesa 40 milioni per il Milan. Juve e Inter perdono 80 e 60 milioni

L'assenza del pubblico allo stadio pesa in modo considerevole sul morale dei giocatori in campo, e non solo. A risentirne sono anche le casse delle società. Come ricostruito da La Stampa, la Juventus è la società a cui il mancato incasso del botteghino ha provocato più danni, con 80 milioni persi. Sul podio seguono poi l'Inter (60 milioni) e il Milan (40 milioni). Al quarto posto Roma (38), seguita da Atalanta e Lazio (20). Ma ad essere coinvolte sono tutte le società di serie A: Napoli (17), Fiorentina (15), Udinese (11), Bologna (10), Sampdoria (7,5), Torino (7), Genoa (7), Verona (7), Cagliari (6,5), Sassuolo (6), Parma (6), Benevento (5), Crotone (4), Spezia (3).