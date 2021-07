La Stampa - Milan scatenato, un altro fantasista nel mirino: avanza Josip Ilicic

Preso un numero 10 se ne fa un altro. Il Milan, fin qui per distacco il club più attivo in Serie A sul mercato, non si ferma a Brahim Diaz. Ufficializzato il ritorno dello spagnolo, che indosserà il numero 10, i rossoneri sono infatti a caccia di un altro fantasista da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Avanza Ilicic. Da questo punto di vista, secondo lastampa.it, avanza la candidatura di Josip Ilicic. Lo sloveno è in uscita dall’Atalanta, dove è stato superato dai vari Malinovskyi e Pessina nelle gerarchie di Gasperini. Al Milan piace da tempo, anche se non è l’unico profilo di interesse: i rossoneri trattano come noto Vlasic, per il quale il CSKA non ha fin qui abbassato le pretese, e tengono d’occhio altri nomi come Hakim Ziyech del Chelsea o Marcel Sabitzer del Lipsia. Obiettivi tutti complicati, ecco perché alla fine a Milanello potrebbe arrivare Ilicic, reduce da una stagione da 7 gol in 38 presenze con la Dea, dopo esserne stato il trascinatore nelle tre annate precedenti.