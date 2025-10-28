La trasferta di Bergamo è sempre ostica, ma il Milan deve pensare solo a correre
Stasera il Milan sfiderà in trasferta l'Atalanta. La trasferta di Bergamo resta ostica, a prescindere dal momento che sta vivendo la Dea. Ma il Milan deve pensare in casa propria. Non bisogna pensare alla classifica o alle dirette concorrenti per i piani alti della classifica. Il cammino è ancora all'inizio e i calcoli si faranno da marzo in poi.
Adesso bisognerà soltanto correre, macinare chilometri, inciampare e poi rialzarsi. Questo Milan può avere le capacità per farlo, adesso bisogna rimboccarsi le mani, entusiasmarsi in campo ma senza pensare di essere arrivati chissà dove. Perché otto giornate sono poche per dare giudizi definitivi, ora è soltanto il momento di correre.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
