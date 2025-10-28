La trasferta di Bergamo è sempre ostica, ma il Milan deve pensare solo a correre

Stasera il Milan sfiderà in trasferta l'Atalanta. La trasferta di Bergamo resta ostica, a prescindere dal momento che sta vivendo la Dea. Ma il Milan deve pensare in casa propria. Non bisogna pensare alla classifica o alle dirette concorrenti per i piani alti della classifica. Il cammino è ancora all'inizio e i calcoli si faranno da marzo in poi.

Adesso bisognerà soltanto correre, macinare chilometri, inciampare e poi rialzarsi. Questo Milan può avere le capacità per farlo, adesso bisogna rimboccarsi le mani, entusiasmarsi in campo ma senza pensare di essere arrivati chissà dove. Perché otto giornate sono poche per dare giudizi definitivi, ora è soltanto il momento di correre.