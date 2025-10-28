Rocchi a Open Var: “Gol di Athekame regolare. Nessun fallo su Gabbia”

Durante la puntata appena uscita di Open Var, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha commentato così l'episodio del secondo goal di Athekame contor il Pisa, ribadendo la regolarità della rete. In aggiunta ha parlato anche del presunto fallo di Morfeo su Gabbia nel secondo goal del Pisa. Queste le sue parole

Sul Goal di Athekame: "Per noi è un goal assolutamente corretto perchè la distanza fa la differenza, è chiaro che il portiere qui vede partire il pallone quindi non c'è sicuramnete sulla partenza del tiro, il movimento che fa il giocatore è per togliersi dal pallone, la distanza non è area di porta ma area di rigore, per tanto il goal è assolutamente corretto".

L'idea nostra è di dare più goal possibili da parte nostra, nel primo goal siamo al caso limite perchè siamo vicini all'area di porta a quel punto la punibilità deve diventare alta.

Sul fallo su Gabbia: "questo l'abbiamo vissuto più come una cosa casuale, non voluta o comunque fortuita. Mi trova d'accordo, non ci trovo una cosa così evidente da intervento var, poi se l'arbitro fischia il fallo va bene. Però in questo caso non c'è intervento var ed è giusto così".