La moviola di Milan-Sassuolo: il gol di Pulisic era regolare
Nell'analisi di Milan-Sassuolo, La Gazzetta dello Sport si è questa mattina soffermata sulla moviola del match analizzando uno degli episodi più controversi dell'intera partita, ovvero la rete del 3 a 1 annullata a Christian Pulisic, che in realtà era regolare.
La rosea ha così analizzato gli episodi di una gara che farà sicuramente discutere, anche per il contatto piuttosto dubbio tra Pavlovic e Cheddira verso la fine della partita: "Al 2’ non ammonisce Saelemaekers per un intervento in scivolata e in ritardo su Muharemovic, ma l’errore più grave arriva al 66’ quando annulla frettolosamente la rete del 3-1 di Pulisic per un presunto fallo di Loftus-Cheek su Candé: le mani dell’inglese si appoggiano sulla schiena del giocatore del Sassuolo ma non c’è una spinta evidente: il gol era regolare. Nel finale sorvola su un contatto sospetto in area rossonera tra Pavlovic e Cheddira".
