Le pagelle di Nkunku: primo tempo spettrale, nel secondo si accende servendo l'assist a Bartesaghi

Anche ieri ci si aspettava una risposta concreta da parte di Christopher Nkunku, che per certi versi è arrivata, anche se non come Massimiliano Allegri e tifosi si aspettavano. L'attaccante francese avrà anche servito l'assist a Bartesaghi per la rete del momentaneo 2 a 1 rossonero, crescendo leggermente di prestazione nel secondo tempo, ma per gran parte della partita è sembrato un fantasma che vagava per il campo. Eppure la sua partita è stata apprezzata da gran parte dei principali quotidiani sportivi italiani.

LE PAGELLE DI NKUNKU

La Gazzetta dello Sporto, voto 6: "Primo tempo spettrale. Simbolo della sterilità offensiva del Milan. Nella ripresa manda in gol Bartesaghi e va al tiro. Meglio. Timidi segnali di crescita".

Corriere dello Sport, voto 6: "Per un tempo è una sorta di fantasma che vaga per il campo. Poi, al primo pallone, a inizio ripresa, mette Bartesaghi davanti alla porta. Riemerge nel finale per una zampata imprecisa".

Tuttosport, voto 6: "Fuori dal gioco nei primi 40 minuti. A inizio ripresa si accende con l’assist per il 2-1, poi si eclissa e riappare nel finale, con un esterno destro che non trova lo specchio".