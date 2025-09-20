Landucci a DAZN: "Udinese grande squadra, è imbattuta. A Modric ho detto che mi emoziona"

Marco Landucci, vice di Allegri, ha parlato a DAZN nel pre partita di Udinese-Milan. Le sue parole:

Perché oggi è uno di quei quattro snodi citati da Allegri?

“L’Udinese è una grande squadra: ha pareggiato col Verona, ha battuto l’Inter e ha battuto il Pisa. È imbattuta. È una grande squadra, molto difficile. Sono molto fisici e tecnici. Sappiamo che ad Udine le partite sono sempre molto dure. Veniamo da due buone gare e vogliamo fare anche la terza”.

Cosa chiedete ai centrocampisti?

“I centrocampisti sono cambiati come posizione. Nel calcio di adesso è occupazione degli spazi. Chiediamo alle mezzali di inserirsi. Modric… Mi piace precisare la persona che è. Ogni tanto gli faccio la battuta… Domenica dopo la partita gli ho detto che mi emoziona per come è, non per il giocatore che è. Una persona seria, con un’educazione veramente alta”.

La posizione di Modric:

“La affronteremo partita per partita, ha fatto tre grandi partite. Per il campionato italiano è un onore averlo, soprattutto per noi al Milan ma anche per il calcio italiano. Vedremo partita dopo partita. Abbiamo buonissimi giocatori anche dietro come Ricci che è entrato molto bene. Abbiamo Ruben, abbiamo Fofana, abbiamo giocatori sia di fisicità ma anche di tecnica”.

Come sta Nkunku?

“Molto bene, non ha ancora tutti i 90 minuti. È un giocatore molto forte secondo noi, bravo. Nel calcio di adesso i cambi determinano il risultato. Avere un giocatore a partita in corso come lui, ma anche gli altri, è molto importante”.