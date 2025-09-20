Landucci: "In due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol: se vuoi arrivare in alto sono troppi"

Marco Landucci, vice di Allegri oggi sulla panchina del Milan in occasione della vittoria per 3-0 in casa dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara. Questo un estratto delle sue parole.

Lavoro specifico sulla fase difensiva di squadra o sul reparto? "Abbiamo lavorato su tutto. Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: in due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol, se vuoi arrivare in alto sono troppi". Abbiamo lavorato sul reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione e noi cerchiamo di fare meno danni possibili. Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po', che lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti"