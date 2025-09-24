Landucci non si accontenta: "Nel primo tempo potevamo giocare la palla più velocemente..."

Nel post partita di Milan-Lecce è intervenuto ai microfoni di Milan TV il vice di Massimiliano Allegri Marco Landucci.

Dai primi minuti si è subito capito che serata doveva essere

"Chiaramente è importante avere sempre questo approccio, non è che deve essere una volta si e una volta no. L'approccio è determinante, poi chiaramente abbiamo avuto il vantaggio che il Lecce è rimasto in 10. Nel primo tempo potevamo giocare più velocemente la palla, nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo passato il turno ed è questa la cosa più importante".

È la quarta partita di seguito senza subire gol

"Chiaramente se non prendi gol e lo fai vinci le partite. È una cosa importante cercare di fare gol quando hai la palla e non prenderli quando ce l'hanno gli altri. È la cosa banale ma è così".