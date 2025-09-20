Landucci: "Sostituire Allegri? Oggi e il Lecce spero siano le ultime due volte"

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, che oggi sostituisce in panchina a Udine il tecnico squalificato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre gara della sfida contro l'Udinese. Un estratto delle sue parole.

Sulla responsabilità di sostituire Allegri: “Non è uguale, meglio se c’è Allegri: devo fare anche martedì. Max dalla panchina è un valore aggiunto: spero siano le ultime due volte”

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci