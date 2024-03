LAZ-MIL (0-1): Finisce qui! Il Milan espugna l'Olimpico, Lazio ko

In un finale concitato il Milan è riuscito, grazie a un gol di Okafor all'88esimo, a espugnare l'Olimpico in una partita molto complicata contro la Lazio. Tre punti fondamentali in ottica piazzamento in Champions per i rossoneri di Pioli.