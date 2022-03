Lazio, sempre viva la pista Romagnoli ma resta il nodo legato all'ingaggio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio cerca un difensore centrale per la prossima stagione e tra gli obiettivi di Lotito e Tare c'è anche Alessio Romagnoli, il quale è in scadenza di contratto con il Milan e dunque in estate si potrà muovere a costo zero: come riferisce il Corriere di Roma, il capitano rossonero è una pista concrete per i biancocelesti (non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio), anche se resta il nodo legato all'ingaggio (al Diavolo percepisce 5,5 milioni di euro di stipendio, deve almeno dimezzarlo).