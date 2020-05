Le grandi trattative del Milan - 2008, Zambrotta dal Barça per quattro anni

Con un contratto di quattro e una spesa di 9 milioni di euro, il Milan nell’estate del 2008 acquistò dal Barcellona il campionato del mondo Gianluca Zambrotta. Dopo due stagioni nella città spagnola in cui ha preso parte a 58 partite in Liga e due reti, il terzino comasco si è avvicinato a casa e ha indossato la maglietta rossonera. Un trasferimento da nove milioni di euro, più altri due milioni variabili legati alla qualificazione dei rossoneri in Champions. La trattativa si chiuse dopo settimane di voci, sfociate poi nel viaggio di Galliani a Barcellona per chiudere con la società blaugrana l’arrivo di un giocatore che avrebbe poi contribuito negli anni successivi alla causa rossonera, soprattutto per lo scudetto del 2011, il primo con la maglia milanista e il suo terzo personale in carriera.

Zambrotta fa il suo esordio il 31 agosto 2008 in Milan-Bologna 1-2, prima giornata della Serie A 2008-2009. Il 21 settembre 2008 ha segnato il suo primo gol ufficiale con la maglia rossonera nel posticipo della terza giornata di campionato contro la Lazio. Il 6 agosto 2011 ha vinto anche la Supercoppa italiana con il Milan battendo l'Inter a Pechino per 2-1. In totale nelle quattro stagioni trascorse con la maglia rossonera ha disputato 107 partite segnando 2 reti. Il 13 maggio del 2012 chiude l’esperienza al Milan al termine del suo contratto, in quel famoso Milan-Novara 2-1 che vide tanti senatori rossoneri andare via.